شاهد: استقبال حافل لنيمار من جماهير باريس سان جيرمان

حظي النجم البرازيلي نيمار باستقبال حافل من جماهير ناديه الجديد باريس سان جيرمان الذين احتشدوا لاستقبال نيمار ومتابعة المباراة الأولى لفريقهم في الدوري الفرنسي أمام إميان.

وقال نيمار للجماهير أمام 45 ألف مشجع امتلأت بهم مدرجات استاد حديقة الأمراء إنه جاء الى النادي الباريسي "من أجل التحدي الكبير والفوز بالألقاب" مشيرا الى أن "باريس ساحرة".

ورحب الجمهور بنيمار من خلال لوحة ضخمة كتب عليها بالبرتغالية "بيم-فيندو نيمار جونيور"، أي أهلا وسهلا بك نيمار جونيور الذي أطلق الصيحة التشجيعية التقليدية لجماهير النادي "هنا" ورد عليه الجمهور "باريس".

وقام اللاعب البرازيلي بعدها بجولة في الملعب وحيا الجماهير التي كانت تتمنى مشاركته في لقاء السبت لكن تأخر وصول بطاقة انتقاله من برشلونة حال دون ذلك.

ومن المتوقع أن يخوض نيمار مباراته الأولى ضمن صفوف النادي الفرنسي في 13 من أغسطس/ آب الجاري.