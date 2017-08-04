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نيمار بعد صفقته القياسية: المال لم يكن سبب انتقالي

البرازيلي نيمار يحمل قميصه الجديد بعد انضمامه لباريس سان جيرمان
البرازيلي نيمار يحمل قميصه الجديد بعد انضمامه لباريس سان جيرمان
4/8/2017

قال نيمار أغلى لاعب كرة قدم في العالم الجمعة إن المال لم يكن دافعا على الإطلاق لانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (264 مليون دولار).

وأضاف اللاعب البرازيلي في مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى باريس أنه تحمس لخوض تحد جديد مع سان جيرمان مؤكدا رغبته في خوض أول مباراة معه السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأبلغ الصحفيين في استاد بارك دي برينس "أردت تحديا أكبر واتخذ قلبي القرار وأنا تبعت قلبي".

وأوضح اللاعب الذي سيجني 45 مليون يورو (53 مليون دولار) سنويا كما ذكرت تقارير صحفية "المال لم يكن أبدا حافزا لي.

"أريد أن أشعر بالسعادة مع عائلتي وأنا حزين حقا لسماع ما يقوله بعض الأشخاص.. إذا كان الأمر متعلقا بالمال وحسب لربما ذهبت إلى مكان آخر".

وتابع "لقب أغلى لاعب في العالم ليس عبئا عليّ".

ونفى نيمار أن يكون قد شعر بالانزعاج من لعب دور الرجل الثاني بعد ليونيل ميسي في برشلونة.

وواصل "لا يتعلق الأمر برغبتي في أن أصبح النجم الأكبر في برشلونة وليس هذا ما أتطلع إليه هنا بل أبحث عن تحد جديد وألقاب جديدة وهذا ما يحفزني".

وقدم ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان لاعبه الجديد ووصفه بأنه "مثل أعلى للعالم أجمع" وأيد ما قاله نيمار بأنه ربما كان سينتقل لمكان آخر إذا كان المال ما يحركه.

وربما لن تنتظر جماهير سان جيرمان طويلا حتى ترى إن كان نيمار يستحق هذا المبلغ الكبير.

وأكمل نيمار "يمكنني أن ألعب غدا (ضد أميان) لم لا؟ سأتحدث مع الطاقم الفني لكنني أريد اللعب حقا. لم نتحدث عن المركز الذي سألعب فيه وسأطيع المدرب في أي قرار له.

"توقفت عن اللعب فقط في آخر يومين لكنني متعطش للعب".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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