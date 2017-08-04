شاهد: نيمار يصل باريس ومشجعوه يصطفون لشراء قميصه

وصل نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان، بينما اصطف مئات المشجعين أمام النادي للحصول على قميص اللاعب الجديد.

وكان نيمار قد أكمل (الخميس) صفقة انتقال قياسية عالمية من نادي برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان؛ حيث وقع لخمس سنوات مع النادي الفرنسي الذي دفع شرطا جزائيا يبلغ 222 مليون يورو (263 مليون دولار) للحصول على خدماته من برشلونة.

وقال باريس سان جيرمان إن المهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 25 عاما، والذي سيتم تقديمه لوسائل الاعلام والجماهير يوم السبت، سيظل مع الفريق الفرنسي حتى 30 يونيو/حزيران 2022.

وذكرت وسائل إعلام أن نيمار سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 550 ألف يورو.