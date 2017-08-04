تعرف على أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

انتقل المهاجم الدولي البرازيلي نيمار الخميس من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد أن دفع البند الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في العالم:

الصفقة الأولى "2017"

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان حيث حصل برشلونة على 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي فقط.

الصفقة الثانية "2016"

105 مليون يورو قيمة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي

الصفقة الثالثة "2013"

100.8 مليون يورو قيمة انتقال الويلزي غاريث بايل من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني

الصفقة الرابعة "2009"

94 مليون يورو قيمة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد

الصفقة الخامسة" 2016″

90 مليون يورو قيمة انتقال الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس

الصفقة السادسة "2013"

88.2 مليون قيمة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة

الصفقة السابعة "2017"

85 مليون يورو قيمة انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد

الصفقة الثامنة "2014"

82.3 مليون يورو قيمة انتقال الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة

الصفقة التاسعة "2017"

81.7 مليون يورو قيمة انتقال الإسباني الفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشلسي الإنجليزي

الصفقة العاشرة "2014"

79.8 مليون يورو قيمة انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني