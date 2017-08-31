مبابي ينتقل إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (الخميس) استعارة المهاجم كيليان مبابي من موناكو مع وجود خيار امكانية شراء اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان "يسعد باريس سان جيرمان إعلان وصول كيليان مبابي".

وأضاف أن المهاجم الدولي الفرنسي انتقل على سبيل الإعارة من موناكو حتى 30 يونيو/حزيران 2018.

ويتضمن اتفاق الإعارة أيضا خيار التعاقد معه بشكل نهائي في عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2022.

وعبّر اللاعب عن سعادته الكبيرة باللعب لنادي العاصمة الفرنسية، وقال: "أشعر بفرح كبير للانضمام لباريس، ولكوني جزءًا من هذا المشروع الضخم، أتمنى مساعدة الفريق للوصول لأهدافه التي يريدها".

وأشاد ناصر الخليفيـ رئيس النادي، باللاعب الشاب، وقال: "هو بلا شك أحد اللاعبين المهمين والواعدين في كرة القدم الفرنسية، وهو هام بالنسبة لنا، وضمن خطتنا لاستقطاب أفضل النجوم، سيكون لدينا فريق يلهب حماس الجماهير".

ولعب مبابي (18 عامًا) لجميع المنتخبات السِّنّية لفرنسا، وشارك مع المنتخب الأول للديوك في 4 مباريات، ولفت إليه الأنظار العام الماضي مع موناكو عندما حصد معهم لقب الدوري الفرنسي.

وسعت العديد من الأندية لضم اللاعب على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي الإنجليزية.