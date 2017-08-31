شاهد: مصر تتجرع مرارة الهزيمة الأولى بتصفيات كأس العالم

تجرع منتخب مصر مرارة الهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بالخسارة 1-صفر في أوغندا ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة اليوم الخميس.

وتصدرت أوغندا المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة عن مصر قبل لقاء غانا والكونغو غدا الجمعة ضمن المجموعة ذاتها؛ حيث تمتلك غانا نقطة واحدة تحتل بها المركز الثالث بينما لا تملك الكونغو أي نقطة من مباراتين.

وستستضيف مصر منتخب أوغندا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة في برج العرب بالإسكندرية.

ومنح إيمانويل إكوي منتخب بلاده هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تلقى تمريرة عرضية ليسيطر على الكرة ويراوغ محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد قبل أن يسدد في شباك عصام الحضري.

وتألق الحضري (44 عاما) وأنقذ مرماه من ثلاث فرص خطيرة في الشوط الأول، بينما لم تسنح سوى فرصتين فقط لوصيف بطل أفريقيا 2017 في الشوط الأول.

وكاد إكوي أن يهز شباك الحضري في الدقيقة 13 عندما تلقى تمريرة في الجهة اليمنى وسدد كرة قوية أبعدها الحضري إلى ركنية وبعدها بدقيقة واحدة تدخل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش البيون الإنجليزي ليبعد الكرة قبل اصطدامه بالحضري الذي تعرض لإصابة وتم علاجه في الملعب.

وألغى الحكم هدفا لمحمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 35 بداعي التسلل، وكاد السعيد أن يفتتح التسجيل عندما سدد على مرمى أوغندا من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

* اندفاع هجومي مصري

وبعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني تلقى إكوي تمريرة عرضية وراوغ عبد الشافي ثم السعيد وأحمد حجازي وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحضري.

وتخلت مصر عن الحذر الدفاعي بعدما دفع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر برمضان صبحي وعمرو جمال وصالح جمعة في الشوط الثاني.

وكاد محمد صلاح جناح ليفربول أن يتعادل لمصر بضربة رأس بعد عرضية من صبحي لكن الحارس تصدى لها قبل أن يبعدها أحد لاعبي أوغندا لتصطدم بصدر كهربا وتمر فوق العارضة.

وأتيحت فرصة اخرى لأوغندا في الدقيقة 76 لمضاعفة النتيجة لكن الركلة الحرة التي سددها جوزيف أوتشيا اصطدمت بشباك الحضري من الخارج.