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"بي إن" تدين قرصنة قناة سعودية حقوقها الرياضية

قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
31/8/2017

طالبت مجموعة "بي أن" الإعلامية السلطات السعودية بوقف قناة "بي أوت كيو" التي تبث مباريات رياضية بصورة غير مرخصة ووصفتها بالقرصنة، كما طالبت بإجراء تحقيق في هذا العمل غير القانوني.

جاء ذلك في بيان لمجموعة "بي إن" وعدد من المنظمات الرياضية ومؤسسات الإعلام الرياضي ومنظمات عالمية لمكافحة القرصنة.

وعبرت المجموعة عن أملها في أن تحترم السلطات السعودية قوانين المملكة الداخلية والقوانين الدولية والتزاماتها واتفاقاتها الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وأكدت أنها تبحث جميع الخيارات القانونية لحماية حقوقها.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه يدعم "بي إن سبورتس" في اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية حقوقها.

وأكد مسؤولو الإعلام في الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) أنهم سيساعدون "بي إن سبورتس" لوقف بث محتواها الإعلامي على قنوات "بي أوت كيو" في السعودية.

أما الاتحاد الدولي لمكافحة القرصنة السمع بصرية فأكد أنه يدين القرصنة، وأنه يقف بشكل كامل مع مجموعة "بي إن".

المصدر : الجزيرة
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