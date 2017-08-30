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تقارير: تشمبرلين سينضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون إسترليني

أليكس تشمبرلين لاعب فريق أرسنال الانجليزي
أليكس تشمبرلين لاعب فريق أرسنال الانجليزي
30/8/2017

توصل فريق ليفربول الانجليزي لاتفاق من أجل ضم "أليكس تشمبرلين" لاعب فريق أرسنال الانجليزي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، حسبما أفادت تقارير إخبارية بريطانية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تبلغ مدة التعاقد مع اللاعب الانجليزي الدولي، الذي فضل الانضمام لليفربول ورفض العرض المقدم له من تشيلسي الإنجليزي، ستة أعوام.   

ويعد هذا هو ثاني أكبر صفقة في تاريخ ليفربول، وذلك عقب الأنباء التي ترددت عن اعتزام النادي الانجليزي التعاقد مع نابي كيتا لاعب وسط فريق لايبزغ الألماني في الصيف القادم مقابل 48 مليون جنيه استرليني.       

ويعتزم تشمبرلين الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية في وقت لاحق من مساء اليوم، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.   

وفي حال إتمام الصفقة، فإن تشمبرلين سوف ينضم إلى قائمة صفقات ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا، التي تضم كلا من محمد صلاح وأندرو روبرتسون ودومينيك سولانكي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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