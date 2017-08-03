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نيمار يوقع لنادي سان جيرمان لمدة 5 سنوات

البرازيلي نيمار دا سيلفا
البرازيلي نيمار دا سيلفا
3/8/2017

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توقيع اللاعب البرازيلي نيمار عقدا لصالح النادي لمدة خمس سنوات.

وأعلن النادي الفرنسي على موقعه الإليكتروني :" باريس سان جيرمان يسعده إعلان انضمام نيمار للفريق حيث وقع اليوم الخميس عقدا مدته خمس سنوات بحضور ممثلى النادي وأصبح ملتزما تجاه النادي حتى 30 يونيو حزيران 2022″.

وكان فريق برشلونة المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أعلن الخميس أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين .

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت "سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر".

وكان نيمار تقدم بطلب للرحيل عن برشلونة للانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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