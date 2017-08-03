ضيوف حفل زفاف ميسي يخذلونه أمام بلاده.. كيف؟

كشفت مؤسسة خيرية في الأرجنتين تسمى (تيتشو أرخينتينا) أن الضيوف الذين حضروا حفل زفاف النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي والبالغ عددهم 250 شخصا تبرعوا لها فقط بحوالي 10 آلاف دولار.

وأكدت المؤسسة الخيرية "غير حكومية" أن هذا المبلغ يكفي لإنشاء 10 مساكن للطوارئ.

ووصل متوسط ما تبرع به ضيوف حفل زفاف ميسي وصديقته آنذاك أنتونيلا روكوزو في 30 حزيران/يونيو الماضي، 45 دولارا لكل شخص.

وكان الزوجان قد طلبا من المدعوين عدم إحضار هدايا شخصية لهما بل التبرع عوضا عن ذلك لمؤسسة "تيتشو أرخينتينا" الخيرية.

وكان أبرز من حضروا هذا الحفل زملاء ميسي في نادي برشلونة الإسباني مثل البرازيلي نيمار والأوروغواياني لويس سواريز، بالإضافة إلى بعض من أفضل نجوم الكرة الأرجنتينية، الذين تبلغ أجورهم ملايين الدولارات.

ولم تشر المؤسسة المذكورة في بيان لها إلى القيمة الحقيقية للمبالغ التي تم جمعها في الحفل، ولكنها قالت: "إيمانا منا بالمحافظة على مبدأ الشفافية نرغب في أن نخبركم بأنه حتى الآن تم جمع ما يكفي لبناء 10 مساكن للطوارئ"

وفدرت الصحافة الأرجنتينية قيمة بناء المسكن الواحد بـ 20 ألف بيزو أرجنتيني، ما يعني أن المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه في الحفل وصل إلى 200 ألف بيزو. وهو أقل بكثير مما كان متوقعا.