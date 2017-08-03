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الفيصلي الأردني يطيح بالأهلي المصري ويصعد لنهائي البطولة العربية

2/8/2017

صعد الفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية للأندية في كرة القدم المقامة في مصر بفوزه على الأهلي المصري 2-1 في نصف النهائي الأربعاء على ملعب الجيش في برج العرب بمحافظة الإسكندرية

وسجل السنغالي دومينيك مندي (26) وأحمد فتحي (37 خطأ في مرمى فريقه) ثنائية الفيصلي، والمغربي وليد ازارو (90+8) هدف الأهلي.

وكانت البداية هجومية من جانب الأهلي، وكادت محاولاته تسفر عن هدف مبكر إثر تسديدة من أحمد حمودي أبطل مفعولها الحارس معتز ياسين.

وافتتح الفيصلي التسجيل من إحدى الهجمات المرتدة وعرضية خطيرة من الجبهة اليمنى قابلها السنغالي دومينيك مندي برأسه ووضعها بقوة على يسار الحارس محمد الشناوي (26).

واستكمالا لتألقه منذ بداية البطولة، عزز الفيصلي تقدمه بالهدف الثاني من هجمة مرتدة أيضا وكرة اصطدمت بقدم أحمد فتحي وتحولت عن طريق الخطأ إلى مرمى الشناوي (37).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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