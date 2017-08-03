اتحاد الكرة الإسباني يرفض فسخ عقد نيمار

رفض مسؤولو اتحاد كرة القدم في إسبانيا اليوم الخميس، فسخ عقد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، والسماح بانتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، فإنّ رابطة الدوري الإسباني (الليغا) رفضت مبلغ الشرط الجزائي (222 مليون يورو) المقدم من قِبل محامي نيمار، لفك ارتباطه مع النادي الكتالوني.

وأمس الأربعاء أبلغ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إدارة ناديه الإسباني بقرار رحيله خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض النادي بيع اللاعب رغم عرض باريس سان جيرمان الفرنسي، واشترط النادي الحصول على الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو ليكون السبيل الوحيد لرحيل اللاعب عن كتالونيا.