نيمار يساوي لاعبي الدوري في مصر وتونس والمغرب

تبلغ صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر من القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري المحلي في مصر وتونس والمغرب.

وبحسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين على مستوى العالم فإن صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان والتي بلغت 222 مليون يورو تتفوق على القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري المحلي في مصر وتونس والمغرب.

وتبلغ القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري المصري الممتاز 95 مليون و20 ألف جنيه استرليني فيما تبلغ القيمة السوقية لجميع لاعبي الدوري التونسي 69 مليون و890 ألف جنيه استرليني مقابل 35 مليون و320 ألف استرليني قيمة جميع لاعبي الدوري المغربي.

وتبلغ القيمة السوقية لكل اللاعبين في الدوريات الثلاث 200 مليون و23 ألف استرليني أي ما يعادل حوالي 215 مليون يورو وهو ما يقل بنحو خمسة ملايين يورو عن قيمة بيع نيمار لسان جيرمان.