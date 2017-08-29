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سانشيز يطلب الرحيل عن أرسنال الإنجليزي

أليكسيس سانشيز مهاجم الأرسنال
أليكسيس سانشيز مهاجم الأرسنال
29/8/2017

طالب لاعب كرة القدم التشيلي أليكسيس سانشيز المحترف في أرسنال الإنجليزي مسؤولي ناديه بضرورة السماح له بالرحيل خاصة مع اقتراب إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية الإثنين، فإن سانشيز تقدم بطلب رسمي للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة وأن دوره أصبح مهمشًا مع الفريق الكروي مؤخرًا.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال الموسم المقبل ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإنجليزي.

يذكر أن سانشيز كان قريبًا من الانتقال لأحد ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي أو يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف قبل أن يتم اقناعه بالبقاء.

المصدر : الأناضول
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