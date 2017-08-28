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شاهد: تشيلسي يفوز بسهولة على إيفرتون بهدفين

27/8/2017

تغلب تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسهولة 2-صفر على ايفرتون.

وذلك بعد أن سجل الإسبانيين سيسك فابريجاس والفارو موراتا هدفين (الأحد).

وبدت المواجهة صعبة نظريا لكنها تحولت إلى نزهة لفريق المدرب أنطونيو كونتي الذي واصل التعافي من خسارته المفاجئة بملعبه في الجولة الافتتاحية أمام بيرنلي.

ومنحت ضربة رأس من موراتا الفرصة لفابريجاس ليمنح التقدم لتشيلسي في الدقيقة 27 بعد أن وضع لاعب أرسنال السابق الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد بعد لمسة رشيقة.

ولم يقدم ايفرتون الكثير خلال المباراة وضاعف تشيلسي تفوقه قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما ارتقى موراتا أعلى من المدافعين ليقابل في الشباك تمريرة عرضية من سيزار أزبيليكويتا.

وكانت مباراة مخيبة للآمال بالنسبة لوين روني مهاجم ايفرتون الذي أهدر فرصة وحصل على بطاقة صفراء.

 

وتقدم تشيلسي للمركز الخامس برصيد ست نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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