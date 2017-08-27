شاهد: ميسي يتألق ويقود برشلونة للفوز على الافيس

عوض ليونيل ميسي إضاعة ركلة جزاء بتسجيله هدفين ليقود برشلونة للفوز 2-صفر على الافيس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وتحمل اللاعب الارجنتيني المزيد من الإحباط بعد تصدي فرناندو باتشيكو حارس الافيس للركلة في الدقيقة 41 عقب تعرض جيرار بيكي لعرقلة.

وتصدت عارضة مرمى ريال بيتيس لثلاث تسديدات من ميسي إلا أنه فشل في التسجيل في انتصار فريقه 2-صفر على ريال بيتيس.

لكن الحظ ساند ميسي في الشوط الثاني لينهي حالة الصمت بعد مجهود قوي وتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها باليكسيس روانو مدافع الافيس في الدقيقة 55.

وأظهر أفضل لاعب في العالم خمس مرات قدراته الحقيقية بعدها بتسديدة قوية سكنت الشباك بعد أن أهدى روانو الكرة للبديل باكو الكاسير الذي مررها لميسي.

وحُرم ميسي من تسجيل الثلاثية بعد أن سدد من خارج منطقة الجزاء لترتد الكرة من العارضة.

وتوجه برشلونة، الذي عانى من هزيمة مفاجئة على أرضه أمام الافيس في الأسبوع الثالث من الموسم الماضي، للعب في الباسك بدون لويس سواريز على الرغم من ارتفاع معنويات الفريق بضم عثمان ديمبلي على الرغم من أن اللاعب الفرنسي لم يصل إلى برشلونة. لكن تعافي اندريس انيستا من الإصابة وعودته منحت الفريق الاستقرار في منتصف الملعب.