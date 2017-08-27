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شاهد: مان سيتي ينتزع فوزا ثمينا من بورنموث بهدف قاتل وطرد صاحبه

26/8/2017

أحرز رحيم سترلينغ هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح مانشستر سيتي فوزا مثيرا على مضيفه بورنموث 2-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسترلينغ بسبب ذهابه للاحتفال مع الجماهير بهدف الفوز وهو الثاني له هذا الموسم.

ووضع تشارلي دانيلز بورنموث في المقدمة بعد 13 دقيقة من البداية بفضل تسديدة هائلة في شباك الضيوف لكن سيتي أدرك التعادل بعدها بثماني دقائق فقط عبر جابرييل جيسوس الذي شارك أساسيا على حساب سيرجيو أجويرو.

وتصدى إطار المرمى لمحاولات من الجانبين في الشوط الثاني حيث ارتدت كرة جوش كينج من بورنموث وضربة رأس من نيكولاس اوتاميندي لسيتي من العارضة والقائمين وبدا أن بورنموث في طريقه لاقتناص أول نقطة بالدوري هذا الموسم.

لكن سترلينغ تلقى تمريرة من زميله دانيلو داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ليرسل تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت شباك أسمير بيجوفيتش.

وركض سترلينغ، الذي سجل هدف التعادل 1-1 مع إيفرتون، نحو الجماهير التي تجاوزت الحواجز ما دفع الشرطة للتدخل للسيطرة على الموقف.

المصدر : رويترز
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