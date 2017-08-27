شاهد: مانشستر يونايتد يفوز على ليستر بهدفين

واصل فريق مانشستر يونايتد تغريده على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأضاع البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 56 بإهداره لضربة جزاء.

ورغم ذلك، لم يدب اليأس في نفوس لاعبي مانشستر يونايتد وواصلوا الضغط والهجمات في محاولة لتسجيل الهدف الأول وهو ما تحقق في الدقيقة 70 عن طريق ماركوس راشفورد.

ومع حلول الدقيقة 82 أضاف البلجيكي مروان فيلاني الهدف الثاني ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا بالنقاط الثلاثة محققًا انتصاره الثالث على التوالي.