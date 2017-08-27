شاهد: ليفربول يكتسح الأرسنال برباعية نظيفة

قدم ليفربول عرضا ممتعا لكرة القدم الهجومية ليسحق ارسنال 4-صفر باستاد أنفيلد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ ارسنال بطريقة دفاعية لكن هذا لم يساعد كثيرا الخط الخلفي للفريق اللندني الذي سقط بسهولة أمام سرعة ودقة هجوم ليفربول.

ولولا الأداء الجيد من الحارس بيتر تشك كانت النتيجة ستصبح أسوأ على ارسنال.

وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب في الدقيقة 17 عندما أرسل الظهير جو غوميز تمريرة عرضية من اليمين وضعها البرازيلي روبرتو فيرمينو غير المراقب برأسه في الشباك بسهولة.

وقبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول شن ليفربول هجمة مرتدة بتمريرات سلسة رائعة انتهت عند ساديو ماني الذي انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

وانتهت المباراة عمليا في الدقيقة 57 عندما اقتنص محمد صلاح الكرة من هيكتور بليرين وانطلق من وسط ملعب فريقه قبل أن يضع الكرة بهدوء في شباك تشك.

وصنع النشيط صلاح الهدف الرابع بتمريرة عرضية من اليسار حولها البديل دانييل ستوريدج برأسه في الشباك ليختتم يوما سيئا لارسنال ومدربه.

ويوحي الأداء الذي قدمه ليفربول بأنه، بغض النظر عن نتيجة سعي برشلونة لضم فيليب كوتينيو، يمتلك القوة الهجومية الكافية ليكون ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم.

ووضع الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا الموسم بالرغم من الشكوك التي تحيط بمستقبله مع النادي، كما أنه ترك بشكل مفاجئ المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت على مقاعد البدلاء.

وأثار الأداء السيء لأرسنال بعد ثلاث مباريات فقط في الموسم الجديد انتقادات مجموعة من الجماهير والتي طالبت برحيل فينغر.