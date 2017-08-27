البث الحي
رياضة

شاهد: بايرن ميونيخ يهزم بريمن بهدفين نظيفين

26/8/2017

حقق فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب الفوز على مضيفه فيردر بريمن  للمباراة السادسة عشرة على التوالي، وهذه المرة بنتيجة 2- صفر في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت

في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم ، وسجل  هدفي المباراة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدفين في أواخر اللقاء.

وعزز بايرن سجله المميز أمام بريمن بفوزه عليه للمرة السادسة عشرة تواليا في مسابقتي الدوري والكأس، وقد بدأت هذه السلسلة في  26 من شهر أكتوبر تشرين الأول 2010 في الدور الثاني من مسابقة الكأس، فيما تعود أخر هزيمة له أمام منافسه إلى 20  سبتمبر أيلول 2008 على أرضه 2-5 في منافسات الدوري.

ويعود الفوز الأخير لبريمن على ملعبه ضد بايرن إلى 21  أكتوبر 2006 بنتيجة 3-1 في الدوري الذي توج شتوتغارت بلقبه في ذلك الموسم، فيما حل بايرن رابعا وبريمن ثالثا.

وفي مباراة أخرى ضمن هذه الجولة فرط فريق باير ليفركوزن بفرصة تعويض خسارة المرحلة الافتتاحية أمام بايرن، بعدما تقدم مرتين على ضيفه هوفنهايم قبل أن يكتفي بالتعادل بهدفين ،كما عاد فريق فولفسبورغ من ملعب اينتراخت فرانكوفورت بفوزه الأول بفضل هدف لدانييل ديدافي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر