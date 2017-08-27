شاهد: بايرن ميونيخ يهزم بريمن بهدفين نظيفين

حقق فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب الفوز على مضيفه فيردر بريمن للمباراة السادسة عشرة على التوالي، وهذه المرة بنتيجة 2- صفر في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت

في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم ، وسجل هدفي المباراة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدفين في أواخر اللقاء.

وعزز بايرن سجله المميز أمام بريمن بفوزه عليه للمرة السادسة عشرة تواليا في مسابقتي الدوري والكأس، وقد بدأت هذه السلسلة في 26 من شهر أكتوبر تشرين الأول 2010 في الدور الثاني من مسابقة الكأس، فيما تعود أخر هزيمة له أمام منافسه إلى 20 سبتمبر أيلول 2008 على أرضه 2-5 في منافسات الدوري.

ويعود الفوز الأخير لبريمن على ملعبه ضد بايرن إلى 21 أكتوبر 2006 بنتيجة 3-1 في الدوري الذي توج شتوتغارت بلقبه في ذلك الموسم، فيما حل بايرن رابعا وبريمن ثالثا.

وفي مباراة أخرى ضمن هذه الجولة فرط فريق باير ليفركوزن بفرصة تعويض خسارة المرحلة الافتتاحية أمام بايرن، بعدما تقدم مرتين على ضيفه هوفنهايم قبل أن يكتفي بالتعادل بهدفين ،كما عاد فريق فولفسبورغ من ملعب اينتراخت فرانكوفورت بفوزه الأول بفضل هدف لدانييل ديدافي.