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الملاكم مايويذر يهزم مكغريغور بالضربة القاضية الفنية

الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر يهزم الأيرلندي كونور مكغريغور
الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر يهزم الأيرلندي كونور مكغريغور
27/8/2017

فاز الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على الأيرلندي كونور مكغريغور بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة من النزال العنيف مساء السبت ليحافظ على سجله المثالي.

وعزز مايويذر، الذي عاد من الاعتزال وعمره 40 عاما لخوض هذا النزال، سجله المثالي ليحقق 50 انتصارا ودون أي خسارة ويتفوق على أسطورة الوزن الثقيل روكي مارسيانو الذي فاز 49 مرة ولم يخسر أو يتعادل.

وكان مكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة يخوض نزاله الأول في الملاكمة على المستوى الاحترافي، يأمل في تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ ألعاب القتال؛ لكن النزال كان أكثر تعقيدا من توقعات الكثير من الخبراء. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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