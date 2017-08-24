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رياضة|مصر

شيكابالا ينتقل للرائد السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة

24/8/2017

أعلن نادي الرائد المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم أنه اتفق مع الزمالك المصري على التعاقد مع اللاعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وقال الرائد في حسابه على تويتر (الخميس): "وافقت إدارة نادي الزمالك المصري الشقيق على العرض المقدم لها منذ عدة أسابيع بطلب انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) وذلك على سبيل الإعارة لمدة سنة".

وأوضح النادي السعودي أن شيكابالا (31 عاما)، الذي سبق له اللعب في باوك اليوناني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي والوصل الإماراتي، سيوقع على العقد مساء الخميس في القاهرة.

ولم يكشف الرائد عن قيمة التعاقد لكن تقارير صحفية ذكرت أنه يبلغ 100 الف دولار مع حصول اللاعب على راتب 300 ألف دولار.

وبهذا يصبح شيكابالا ثالث لاعب ينتقل من الزمالك إلى الدوري السعودي هذا الصيف بعد انضمام مصطفى فتحي إلى التعاون، والنيجيري ستانلي أوهاوتشي إلى القادسية.

وخسر الرائد أول مباراتين له في دوري المحترفين أمام القادسية والفيصلي.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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