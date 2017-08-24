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شاهد: لاعب يصيب مدربه بتمزق في أوتار الركبة

24/8/2017

نقل مدرب أحد الفرق البرازيلية إلى المستشفى بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة إثر اصطدام أحد لاعبي فريقه به.

وأظهرت لقطات صراعا على الكرة بين لاعبين خلال مباراة في بطولة اقليمية لأندية شمال البرازيل، تعرض أحد اللاعبين للدفع عند الخطوط الجانبية للملعب، لكنه سقط على مدربه نيفالدو لانكونا، 62 عاما، الذي كان قريبا وسقط بدوره على ظهره.

وطلبت الفرق الطبية نقله على عجل إلى المستشفى بعد أن كشفت الفحوص تعرضه لعدة إصابات في الركبة.

ولم تكن هذه هي الخسارة الوحيدة لفريق المدرب، فقد تعرض الفريق المدرب إلى الخسارة برباعية نظيفة مما أخرجه من البطولة التي كان ينافس فيها.

المصدر : أسوشيتد برس
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