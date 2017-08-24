تعرف على تفاصيل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوربا

فيما يلي نتيجة قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوربا لكرة القدم التي سحبت اليوم الخميس.

المجموعة الأولى

بنفيكا

مانشستر يونايتد

بازل

تشسكا موسكو

المجموعة الثانية

بايرن ميونيخ

باريس سان جيرمان

أندرلخت

سيلتيك

المجموعة الثالثة

تشيلسي

أتليتيكو مدريد

روما

قرة باغ

المجموعة الرابعة

يوفنتوس

برشلونة

أولمبياكوس

سبورتنغ لشبونة

المجموعة الخامسة

سبارتاك موسكو

إشبيلية

ليفربول

ماريبور

المجموعة السادسة

شاختار دونيتسك

مانشستر سيتي

نابولي

فينورد

المجموعة السابعة

موناكو

بورتو

بشيكطاش

لايبزيغ

المجموعة الثامنة

ريال مدريد

بروسيا دورتموند

توتنهام

أبويل نيقوسيا

من ناحية أخرى، فاز كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وريال مدريد بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوربا في موسم 2016-2017، كما فاز لوكا مودريتش (ريال مدريد) بجائزة أفضل لاعب خط وسط، وتوج سيرجيو راموس (ريال مدريد) بجائزة أفضل مدافع، فيما فاز جانلويجي بوفون (يوفنتوس) بجائزة أفضل حارس مرمى.