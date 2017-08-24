التسمم الغذائي يضرب "دورة ألعاب جنوب شرق آسيا"

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب جنوب شرق آسيا، التي تستضيفها ماليزيا، أن 16 رياضيًا أصيبوا بتسمم غذائي.

وذكرت اللجنة المنظمة الخميس أنها تلقت تقريرًا يتعلق بالرياضيين المقيمين بفندق "رينيسانس كوالالمبور".

وذكر بيان أن كل الرياضيين المصابين حالتهم مستقرة ويخضعون لمراقبة الفريق الطبي التابع للمعهد الوطني للرياضة ووزارة الصحة الماليزية، وأضاف البيان أيضًا أن مصدر تسمم الغذاء لم يتحدد حتى الآن.

ووفقا لتقرير لقناة "نيوز آسيا"، قال لو بينغ تشو، السكرتير التقني والرياضي للجنة المنظمة أن السباح دانييل بيجو نقل للمستشفى كإجراء احترازي بعدما تغيب عن المسابقة، الأربعاء.

وقال تشو: "من الصعب تحديد المصدر، جميعهم حصلوا على وجبة الإفطار، ولكن هناك ما يقرب من 1000 شخص يقيم بالفندق".

وكانت حافلتان تقلان فرق اسكواش من دول ميانمار وتايلاند والفلبين قد تعرضت يوم الإثنين الماضي لحادث أدى إلى تأجيل المباريات.

كما تعرض مسؤول فلبيني لإصابات في القدم خلال الحادث بينما انسحب رياضيان من مبارياتهما بسبب الإصابة.

وتختتم منافسات دورة ألعاب شرق آسيا يوم 30 أغسطس/آب الجاري، ويشارك بها 4900 رياضي من ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا ولاوس وميانمار وسنغافورة وتيمور الشرقية وفيتنام في 38 رياضة مختلفة.

وحصلت ماليزيا، التي تستهدف الحصول على 111 ميدالية ذهبية لتصبح بطل الألعاب، على 50 ميدالية حتى الأربعاء، في غضون خمسة أيام.