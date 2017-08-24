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إبراهيموفيتش يوقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد

إبراهيموفيتش يوقع على عقد جديد لمدة عام واحد مع يونايتد
إبراهيموفيتش يوقع على عقد جديد لمدة عام واحد مع يونايتد
24/8/2017

أعلن نادي مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه تعاقد مجددا مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة عام واحد.

وانضم إبراهيموفيتش، 35 عاما، ليونايتد لمدة عام واحد كلاعب حر الموسم الماضي وسجل 28 هدفا في 46 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو قبل ان يتعرض لإصابة في الركبة في أبريل نيسان الماضي.

وقال مورينيو في بيان على موقع يونايتد "نحن سعداء لأن زلاتان في طريقه للتعافي كما أننا سعداء أيضا لاستعادتنا طموحه وخبرته".

وأشار إبراهيموفيتش في بيان إلى أنه غير جاهز للعودة للملاعب الآن، لكنه أكد أن استمراره مع يونايتد كانت رغبته دوما وكذلك رغبة للنادي.

وعلى الرغم من أن يونايتد أنهى ارتباطه بالمهاجم المخضرم في يونيو حزيران الماضي عقب نهاية عقده الذي امتد لعام واحد، فإنه سمح لإبراهيموفيتش باستخدام ملعب التدريب لاستعادة عافيته ونشر اللاعب صورا له على إنستغرام ليثبت استعادته للياقته البدنية.

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب عقب فوزه بأول مباراتين له في الدوري وسجل ثمانية أهداف دون ان تتلقى شباكه أي أهداف.

المصدر : رويترز
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