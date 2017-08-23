روني يعتزل اللعب دوليا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء أن النجم المخضرم واين روني ، صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بقميص المنتخب الإنجليزي ، اعتزل اللعب الدولي.

وأعلن روني "31 عاما" الذي رحل عن مانشستر يونايتد عائدا إلى إيفرتون هذا الصيف ، قرار اعتزال اللعب الدولي عبر بيان أصدره لينهي مشواره مع المنتخب بعد مشاركته في 119 مباراة سجل خلالها 53 هدفا.

وقال روني "إنه قرار صعب حقا وقد ناقشته مع أسرتي ومدير أعمالي وكذلك مسؤولي إيفرتون وأشخاص مقربين لي. اللعب للمنتخب الإنجليزي دائما ما كان يحمل مذاقا خاصا بالنسبة لي."

وأضاف "في كل مرة يجرى استدعائي ضمن لاعبي المنتخب وكذلك كقائد ، كان هذا يشكل امتيازا حقيقيا بالنسبة لي ، وأشكر كل من ساعدني. ولكنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل."

وكان غاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي تغاضى عن استدعاء روني لصفوف المنتخب في وقت سابق من لعام الحالي ولكن اللاعب عاد لحساباته مجددا استعدادا لمباراتيه المقبلتين أمام منتخبي مالطه وسلوفاكيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

وكان روني بدأ مسيرته مع المنتخب الإنجليزي عندما كان في السابعة عشر من عمره وذلك في مباراة أمام أستراليا في 2003 وشارك في بطولة كأس أمم أوروبا 2004 بالبرتغال لتكون البطولة الكبيرة الأولى له مع الفريق.

وخاض روني بعدها فعاليات ثلاث نسخ من بطولات كأس العالم وكذلك نسختين أخريين من بطولات كأس أوروبا.

وحطم روني الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب بقميص المنتخب الإنجليزي والذي كان مسجلا باسم الأسطورة السابق بوبي شارلتون.

كان ساوثجيت استبعد روني من حساباته بعدما خرج من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي ، وقال ساوثجيت إن اللاعبين يحتاجون للمشاركة بشكل منتظم.

ولكن البداية الجيدة التي قدمها روني في الموسم الحالي مع عودته لصفوف إيفرتون ، دفعت ساوثجيت إلى إعادة اللاعب لحساباته قبل إعلان قائمة الفريق غدا لخميس استعدادا لمباراتي مالطه وسلوفاكيا.

وأحرز روني هدفه رقم 200 في الدوري الإنجليزي أمس الأول الاثنين عندما قاد إيفرتون للتعادل مع مانشستر سيتي 1 / 1 .

وقال روني إنه أصبح أكثر تركيزا مع إيفرتون عنه مع المنتخب الإنجليزي.

وأوضح : "كان رائعا أن يستدعيني غاريث ساوثجيت هذا الأسبوع ليبلغني برغبته في عودتي إلى صفوف الفريق في المباريات المقبلة… استحسنت هذا بالفعل… ورغم هذا ، وبعد التفكير طويلا وبشكل جاد ، أبلغت غاريث أنني قررت الآن اعتزال اللعب الدولي".

وكانت آخر مباراة دولية شارك فيها روني مع المنتخب الإنجليزي عندما قاد الفريق للفوز على نظيره الاسكتلندي 3 / صفر في تشرين ثان/نوفمبر الماضي ضمن تصفيات المونديال.