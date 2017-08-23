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باريس سان جيرمان يستغرب إعلان برشلونة مقاضاته نيمار

البرازيلي نيمار يحمل قميصه الجديد بعد انضمامه لباريس سان جيرمان
البرازيلي نيمار يحمل قميصه الجديد بعد انضمامه لباريس سان جيرمان
23/8/2017

ردّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمكتب القانوني للاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا على بيان نادي برشلونة الإسباني بشأن رفع دعوى قضائية ضد اللاعب بعد رحيله عن صفوف برشلونة.

وأعرب النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الالكتروني، مساء الثلاثاء، عن اندهاشه من موقف برشلونة، مشيرًا إلى أنه يحترم كل القواعد، وأنهم لم يخالفوا أيا منها في صفقة انتقال نيمار.

كما قال المكتب القانوني لنيمار في بيان: "تفاجأ الجميع ببيان برشلونة، ونؤكد حضورنا في جلسة المحكمة لإثبات قانونية رحيل نيمار من البارسا".

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، في وقت سابق الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد نيمار.

وقال بيان نشر على موقع النادي الالكتروني إن برشلونة "قرر رفع دعوى قضائية ضد البرازيلي نيمار دا سيلفا يطالبه فيها بإرجاع مكافأة التجديد التي حصل عليها السنة الماضية (8.5 مليون يورو)، إضافة لتعويض خسائر نسبتها 10%".

وأضاف البيان "في حالة رفض نيمار دفع المبالغ المحددة، فعلى نادي باريس سان جيرمان دفعها".

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع نيمار لمدة 5 مواسم في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو (260 مليون دولار) ليعتلي قائمة أغلى لاعبي العالم.

المصدر : الأناضول
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