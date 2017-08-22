ليفربول: عرض برشلونة لضم كوتينيو مجرد خدعة

وضع نادي برشلونة الأسباني عرضا أخيرا أمام مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي لشراء اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو.

إلا أن المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، مايكل ايدواردس اعتبر تقديم برشلونة لنفس العرض الذي تم رفضه قبل 48 ساعة بالأمر السخيف.

وكان برشلونة قد قدم عرضا لليفربول بـ 128 مليون يورو يوم الأحد الماضي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، مما يجعل هذا الأخير ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ولكن ليفربول اعتبر هذا العرض مجرد "خدعة"، حيث إن برشلونة يرغب في دفع 89 مليون يورو نقدا على أن يستكمل باقي مبلغ الصفقة رهنا بحدوث بعض الأمور كفوز كوتينيو بالكرة الذهبية أو حصول برشلونة على أكثر من لقب لبطولة دوري أبطال أوربا خلال السنوات المقبلة.

يضاف إلى هذا عدم وجود رغبة حقيقية لدى النادي الإنجليزي في التفريط في نجمه الكبير.

ويرغب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، في الاحتفاظ بكوتينيو فقد كان دائما معارضا لأي محاولات لبيعه.

وكشفت صحيفة "أ س" الأسبانية أن برشلونة قد يتخلى عن ضم لاعب الوسط البرازيلي في ظل تعثر المفاوضات مع ليفربول.