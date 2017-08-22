برشلونة يقاضي نيمار ويطالبه بتعويض مالي

قال نادي برشلونة الإسباني الثلاثاء إنه سيقاضي اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا للمطالبة بتعويض 8.5 مليون يورو بداعي انتهاك محتمل لبنود التعاقد

وأيضا لإجبار اللاعب على رد "مكافاة الولاء" التي حصل عليها عند تجديد تعاقده في أكتوبر تشرين الأول الماضي قبل أقل من عام على انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويطالب العملاق الكاتالوني بالحصول على 10 في المئة إضافية بسبب تأخير في تلبية بعض البنود المتفق عليها.

وقال برشلونة في بيان "اتخذ برشلونة هذه الخطوات دفاعا عن مصالحه بعدما فسخ نيمار تعاقده بعد بضعة أشهر فقط من التوقيع على عقد جديد مع برشلونة حتى 2021".

وانتقل اللاعب الدولي البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية في أغسطس أب الحالي.