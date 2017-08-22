البث الحي
رياضة

برشلونة يقاضي نيمار ويطالبه بتعويض مالي

22/8/2017

قال نادي برشلونة الإسباني الثلاثاء إنه سيقاضي اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا للمطالبة بتعويض 8.5 مليون يورو بداعي انتهاك محتمل  لبنود التعاقد

وأيضا لإجبار اللاعب على رد "مكافاة الولاء" التي حصل عليها عند تجديد تعاقده في أكتوبر تشرين الأول الماضي قبل أقل من عام على انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويطالب العملاق الكاتالوني بالحصول على 10 في المئة إضافية بسبب تأخير في تلبية بعض البنود المتفق عليها.

وقال برشلونة في بيان "اتخذ برشلونة هذه الخطوات دفاعا عن مصالحه بعدما فسخ نيمار تعاقده بعد بضعة أشهر فقط من التوقيع على عقد جديد مع برشلونة حتى 2021".

وانتقل اللاعب الدولي البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية في أغسطس أب الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر