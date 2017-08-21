شاهد: ريال مدريد يستهل الدوري الإسباني بثلاثية نظيفة

استهل ريال مدريد بنجاح رحلته نحو الاحتفاظ باللقب بفوزه 3-صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.

وتعرض سيرغيو راموس للطرد في اللحظات الأخيرة ليحصل على البطاقة الحمراء رقم 23 في مسيرته.

وانطلق ديبورتيفو بقوة على ملعبه لكنه أهدر ثلاث فرص مبكرة لمباغتة حامل اللقب.

وأحبط كيلور نافاس حارس ريال أول فرصتين للمهاجم الروماني فلورين أندوني.

لكن ريال لم يرحم منافسه، وسدد لوكا مودريتش كرة ارتدت من الحارس روبن مارتينيز لينقل كريم بنزيمة الكرة إلى غاريث بيل الذي سدد في المرمى الخالي ليضع ريال في المقدمة في الدقيقة 20.

وبعدها فرض الفريق الزائر هيمنته وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني بعد سبع دقائق ليكلل عملا رائعا بعد 44 تمريرة.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للصحفيين "نتوق لتقديم هذا الأداء دائما وندرك أننا نملك لاعبين قادرين على ذلك وعملنا بجد لنسجل هدفا مثل الهدف الثاني ونحن سعداء بذلك".

وأضاف "نحن سعداء بالطريقة التي سارت عليها المباراة لكن لم يسعدنا بالطبع ما حدث مع سيرجيو. نشعر بالسعادة بشكل عام لأنه ليس من السهل الفوز هنا. خلق ديبورتيفو مشاكل لنا وأتيحت له الفرص اليوم".

واستقبل توني كروس تمريرة بيل ليودع الكرة الشباك مضيفا الهدف الثالث في الدقيقة 62 بينما أكمل فلورين أندوني مهاجم ديبورتيفو أمسية سيئة ليهدر ركلة جزاء في الرمق الأخير قبل أن يطرد راموس لحصوله على إنذار ثان قبل صفارة النهاية.

وعادل راموس رقم بابلو ألفارو وتشابي أجوادا كأكثر اللاعبين حصولا على بطاقات حمراء في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 18 بطاقة رغم أنه لم يتعرض للطرد أبدا في 143 مباراة مع منتخب إسبانيا.