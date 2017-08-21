شاهد: برشلونة يفوز على ريال بيتيس بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني

بدأ برشلونة مسيرته في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ريال بيتيس في المباراة الأولى باستاد نو كامب.

وحول الين توسكا مدافع بيتيس تمريرة عرضية من النشيط جيرار ديلوفو بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 36 كما صنع لاعب إيفرتون السابق العائد إلى ناديه القديم الهدف الثاني الذي سجله سيرجيو روبرتو في الدقيقة 39.

وكان ليونيل ميسي مسؤولا عن الإبداع في برشلونة ووضعت مسؤولية أكبر على عاتقه في ظل غياب لويس سواريز وأندريس انيستا.

لكن إطار المرمى حرم اللاعب الأرجنتيني من التسجيل في ثلاث مناسبات في الشوطين.

ورغم الفوز كانت الأجواء كئيبة في استاد نو كامب قبل وأثناء المباراة مع حضور 56480 مشجعا فقط رغم أن سعة الاستاد تصل إلى 99 ألفا.

وأعلن النادي أنه منح جماهيره حق إعادة التذاكر بعد الهجمات الدامية في العاصمة الكتالونية وبلدة كامبريلس يوم الخميس التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100.

وأحيا لاعبو برشلونة ذكرى الضحايا بارتداء قمصان كتب عليها "برشلونة" بدلا من اسمائهم.