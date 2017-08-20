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هل يتجه برشلونة إلى التخلي عن إنيستا؟

إنييستا
إنييستا
20/8/2017

تثار الشكوك حول مستقبل أندريس إنيستا نجم وسط برشلونة الأسباني مع اقتراب عقده من الانتهاء.

وينتهي عقد إنيستا مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولكن في الوقت الذي أسرع فيه النادي الكاتالوني لحسم مستقبل هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف فإنه تجاهل التفاوض مع "مايسترو خط الوسط" بشأن مصيره.

وقال إنيستا في تصريحات لصحيفة "البايس" الإسبانية "في الحقيقة لم أجدد عقدي بعد، لقد واجهت العديد من المشاعر غير المفهومة، لكن أعتقد أنها طبيعية".

وأضاف "إنه سيناريو لم أكن أبدا لأتخيله قبل ثلاثة أعوام، دعنا نقول إنني أفكر في المستقبل بشكل لم أفعله من قبل".

وأكد إنيستا أنه يكن قدر كبير من الاحترام للمدرب السابق لويس إنريكي رغم اختلافه معه في بعض الأوقات.

وختم بالقول "في هذا النادي لا يمكن أبدا أن تفقد احترامك للأشخاص الذين أفنوا حياتهم من أجل قميص النادي".     

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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