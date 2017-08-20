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رياضة|ماليزيا

ماليزيا تعتذر لإندونيسيا بسبب أزمة العلم

نسخة من كتيب تذكاري لدورة ألعاب في كوالالمبور ويظهر فيه علم اندونيسيا مقلوبا
نسخة من كتيب تذكاري لدورة ألعاب في كوالالمبور ويظهر فيه علم اندونيسيا مقلوبا
20/8/2017

قدمت ماليزيا اعتذارها لإندونيسيا بعد أن طبعت علمها مقلوبا في كتاب تذكاري وزع في افتتاح دورة ألعاب جنوب شرق آسيا.

وأثار الخطأ الذي رصد أثناء مراسم افتتاح الألعاب في العاصمة الماليزية كوالالمبور السبت موجة غضب في إندونيسيا، ما جذب متابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوسم (عار عليك يا ماليزيا).

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للصحفيين في العاصمة جاكرتا إن الواقعة مست "الفخر الوطني" ودعا لاعتذار.

وعبر إمام نهراوي وزير الشباب والرياضة الإندونيسي أيضا عن استيائه، ونشر صورا للخطأ على حسابه على تويتر.

وقال "كانت مراسم افتتاح جيدة لكن أفسدها هذا الإهمال الجسيم الذي كان مؤلما".

ونشر نظيره الماليزي خيري جمال الدين اعتذارا على حسابه على تويتر وقال "لم نقصد شرا".

ومن المتوقع أن يلتقي خيري ببعثة إندونيسيا في دورة الألعاب لتقديم اعتذار رسمي.

وعلم إندونيسيا عبارة عن خطين عرضيين بلونين هما الأحمر ويليه الأبيض وقلبه يجعله يشبه علم بولندا.

وقدمت اللجنة الماليزية المنظمة للألعاب اعتذارا أيضا وقالت إنه "خطأ غير مقصود".

المصدر : رويترز
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