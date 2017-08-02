البث الحي
رياضة

شاهد: كيف ودع ميسي نيمار على انستغرام؟!

2/8/2017

ودع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا

وقال النجم الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "سعدت كثيرا بالوجود بجوارك طوال هذه السنوات يا صديقي، أتمنى لك حظا وافرا في هذه المرحلة الجديدة من حياتك، سنتقابل مجددا، أحبك كثيرا".       

وبعد قيام نيمار قبل ساعات قليلة بإبلاغ إدارة النادي الكتالوني بقراره بالرحيل عن الفريق نشر ميسي بجانب رسالته مقطعا مصورا يجمعه باللاعب البرازيلي، الذي لعب بجواره في برشلونة طوال أربعة مواسم.       

وشكل نيمار وميسي مع لويس سواريز، في برشلونة أحد أفضل الخطوط الهجومية عبر التاريخ والذي اشتهر باسم (إم إس إن).       

ولكن فقد هذا الثلاثي العملاق ضلعا مهما للغاية، بعد إعلان نيمار رحيله عن النادي الكتالوني.       

وبعد أن أنهى اجتماعه مع إدارة النادي، سافر نيمار مباشرة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث أفادت بعض الصحف أنه سيقضي هناك الساعات المتبقية حتى انتهاء مفاوضاته مع باريس سان جيرمان وإتمام صفقة انتقاله لصفوفه.     

وطبقا لبعض من وسائل الإعلام العالمية، قرر النادي الفرنسي دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد نيمار مع برشلونة والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار).       

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن باريس سان جيرمان سيقدم نيمار لوسائل الإعلام، والجمهور يوم الإثنين المقبل على أقصى تقدير.        

(د ب أ)

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)