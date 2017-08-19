فينغر: لاعبو أرسنال ارتكبوا أخطاء "غبية"

اعترف الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال بارتكاب لاعبيه بعض الأخطاء، التي وصفها بـ"الغبية"، في مباراة فريقه أمام ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال فينغر: "قمنا ببعض الأخطاء الغبية في بعض الفترات من اللقاء، كما أننا لم نكن محظوظين بقرارات الحكم الذي أدار اللقاء".

وأضاف: "لابد أن يلقي الجميع بنظرة على الأرقام؛ ففي الموسم الماضي نحن الفريق الأكثر الذي احتسب عليه ركلات جزاء، ويبدو أن الأمر سيتكرر في الموسم الحالي".

واستطرد: "في الوقت الحالي لدينا 33 لاعبًا، وهذا عدد كبير جدًا؛ لذا فأنا لا أفكر في شراء لاعبين جُدد".

وعن الألماني مسعود أوزيل، قال فينغر: "أوزيل قام بعمل جيد، واعتقد أنه لا يستحق كل هذا النقد الموجه إليه في الفترة الأخيرة".

وتلقى فريق أرسنال، في وقت سابق اليوم، هزيمة مفاجئة من مضيفه ستوك سيتي بهدف نظيف في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ولم ينجح أرسنال في تحقيق انتصاره الثاني في الموسم الحالي ليتذوق مرارة الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ستوك سيتي إلى 3 نقاط في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف أرسنال، ويتصدر مانشستر يونايتد جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.