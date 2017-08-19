اللاعب "باتريس إيفرا" يدافع عن الإسلام ويرفض ربطه بحادث برشلونة

رفض لاعب كرة القدم الفرنسي باتريس إيفرا إلصاق هجوم برشلونة وغيره من الهجمات في المدن الأوربية بالإسلام.

وقال إيفرا، نجم فريق مارسيليا، في مقطع على موقع يوتيوب "أعلم ما يقوله البعض عن أنه الإسلام أو إنهم المسلمون… أنتم لا تعلمون شيئا عن هذا الدين .. هذا الدين الجميل".

وأضاف موجها حديثه لمن يقومون بأعمال إرهابية "امنحوني سببا واحدا يدفعكم لقتل أشخاص أبرياء"، مطالبا إياهم لوقف قتل الناس فورا.

ودعا قادة العالم إلى ضرورة إيجاد حل لظاهرة الإرهاب قائلا "أنا لاعب كرة، لست سياسيا أو رئيسا ومن ثم لا يمكنني أن أحكم على شيء … لكن علينا أن نقدم حلا لوقف ذلك".

وولد إيفرا في السنغال لأب يعمل دبلوماسيا قبل أن يستقر مع عائلته في فرنسا.

وشهدت إسبانيا الخميس الماضي حادثي دهس في مدينتي برشلونة وكامبريلس ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.