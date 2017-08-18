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معاناة برشلونة تتفاقم بإصابة سواريز وبيكيه

سواريز (يمين) وبيكيه
سواريز (يمين) وبيكيه
18/8/2017

‬‬‬ستزداد معاناة فريق برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما أعلن (الخميس) عن غياب مهاجمه لويس سواريز لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وأصيب المهاجم الأوروغوياني لها خلال مباراة برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد الأربعاء، والتي فاز فيها الريال 2-صفر.

وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت إن سواريز خضع لفحوص أظهرت أن إصابته بالركبة اليمنى تستدعي الراحة لنحو شهر واحد.

وأصيب سواريز في الشوط الثاني في إياب مباراة كأس السوبر الاسبانية في استاد سانتياغو برنابيو ليخسر برشلونة اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين بعدما تعثر على أرضه بنتيجة 3-1.

لكن سواريز استكمل المباراة بعدما كان مدربه إرنستو بالبيردي قد استبدل ثلاثة لاعبين.

وبهذا سيغيب سواريز (30 عاما) عن مواجهات برشلونة ضد ريال بيتيس وألافيس وإسبانيول في الدوري وربما يغيب أيضا عن لقاء خيتافي، كما سيغيب عن مباراتي أوروغواي في تصفيات كأس العالم أمام الأرجنتين وباراغواي.

وتأثر هجوم برشلونة برحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية في وقت سابق هذا الشهر. وبغياب سواريز سيواجه ليونيل ميسي صعوبات أكبر في قيادة فريقه في افتتاح الموسم.

وأعلن برشلونة أيضا تعرض مدافعه جيرار بيكيه لإصابة في الفخذ، وتحوم شكوك حول مشاركته أمام بيتيس. وكان بيكيه قد خرج خلال الشوط الثاني في مباراة فريقه مع ريال مدريد. 

المصدر : رويترز
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