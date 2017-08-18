ليفربول يرفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم كوتينيو

قالت وسائل إعلام بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضا ثالثا من نادي برشلونة الإسباني لضم لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو.

وقالت وسائل الإعلام إن قيمة العرض بلغت 125 مليون يورو، أي نحو 146.8 مليون دولار.

وكان النادي قد ذكر من قبل أن كوتينيو ليس للبيع، ولكن اللاعب، 25 عاما، قدم طلبا رسميا للرحيل عن الفريق الأسبوع الماضي، لكن ليفربول رفض العرض على الفور.

ووقع كوتينيو، الموسم الماضي، على عقد جديد يبقيه بليفربول لمدة خمس سنوات بدون وجود شرط جزائي.

وغاب اللاعب عن أول مباراتين لفريقه في الموسم الجديد بسبب إصابة في الظهر، ولن يكون جاهزا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت.

وتغلق فترة الانتقالات الصيفية في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، وستصوت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشهر المقبل على اقتراح يدعمه العديد من مدربي الأندية ويقضي بغلق باب الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم.