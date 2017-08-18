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شاهد: لاعبو برشلونة يقفون دقيقة صمت حدادا على الضحايا

18/8/2017

وقف لاعبو فريق برشلونة والجهاز الفني دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجمات في إسبانيا وذلك قبل أن يبدأوا تدريباتهم اليوم الجمعة.

وشرعت إسبانيا في عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وقتلت خمسة مهاجمين محتملين بعدما قاد من يشتبه بأنه إسلامي متشدد سيارة فان ودهس بها حشودا في  برشلونة فقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصاب العشرات.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية إن منفذي الهجوم كانوا يلبون دعوته لشن هجمات من خلال تنفيذ هجوم في أشهر شوارع برشلونة الخميس بينما كان مكتظا بالسائحين في ذروة الموسم السياحي.

وبينما تعقبت قوات الأمن سائق السيارة الفان، الذي شوهد وهو يفر على قدميه، قالت الشرطة إنها قتلت خمسة مهاجمين ليل الخميس في بلدة كامبريلس إلى الجنوب من برشلونة خلال عملية لإحباط "هجوم إرهابي" باستخدام أحزمة ناسفة.

ولا تزال واقعة كامبريلس، التي ربطتها الشرطة بهجوم برشلونة، غامضة.

لكن الشرطة قالت إن ستة مدنيين وشرطيا واحدا أصيبوا في كامبريلس عندما دهسهم المهاجمون بسيارة قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص وتشرف على عملية تفجير للمواد الناسفة.

وقالت السلطات لاحقا إن الأحزمة الناسفة كانت زائفة.

وقبل أن تدهس السيارة الفان الحشود في شارع لاس رامبلاس قالت الشرطة إن شخصا واحدا قتل في انفجار بمنزل في بلدة أخرى جنوب غربي برشلونة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجلين أحدهما مغربي والآخر إسباني من جيب مليلية لكن أيا منهما لم يكن السائق. وشوهد السائق وهو يلوذ بالفرار على قدميه ولا يزال هاربا. واعتقل رجل ثالث في بلدة ريبوي اليوم الجمعة.

وقال مصدر قضائي إن المحققين يعتقدون أن ثمانية أشخاص على الأقل، وقد يصل عددهم إلى 12 شخصا، ربما شكلوا خلية نفذت هجوم برشلونة ومؤامرة كامبريلس وخططت لاستخدام أسطوانات غاز.

وذكرت حكومة قطالونيا أن المصابين والقتلى من 24 دولة مختلفة مثل فرنسا وألمانيا وباكستان والفلبين. وقالت وسائل إعلام إسبانية إن عددا من الأطفال ضمن القتلى.

المصدر : رويترز
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