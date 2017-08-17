24 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب لعام 2017

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، قائمة تضم 24 لاعبًا للمنافسة على جائزة أفضل لاعب لعام 2017.

ووفقًا لبيان عبر موقع الفيفا على الإنترنت ضمت القائمة من الدوري الإسباني اللاعبين، دانييل كارفاخال وسيرخيو راموس والبرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني توني كروس والبرازيلي مارسيليو والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس (ريال مدريد).

إضافة إلى أندريس إنييستا والأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز (برشلونة)، والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

وضمت من الدوري الألماني اللاعبين، مانويل نوير والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والتشيلي أرتورو فيدال (بايرن ميونيخ)، والغابوني بيير أوباميانغ (بوروسيا دورتموند).

أما من الدوري الإنجليزي فضمت، البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)، وهاري كاين (توتنهام هوتسبر)، والتشيلي أليكسيس سانشيز (أرسنال).

وضمت من الدوري الإيطالي، ليوناردو بونوتشي (إي سي ميلان)، وجيانلويجي بوفون والأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)، إضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

وأضاف موقع "فيفا" الإلكتروني أن التصويت سيبدأ الاثنين 21 أغسطس/ آب الجاري على أن ينتهي في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، سيتم الإعلان عن القوائم القصيرة التي تشمل 3 مرشحين فقط في كل فئة لأفضل لاعب(ة) ومدرب(ة) لفئتي الرجال والسيدات، إضافة للمرشحين لنيل جائزة بوشكاش وجائزة اللعب النظيف والنسخة الأولى لجائزة أفضل حارس مرمى.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري سيعلن الفيفا أسماء الفائزين بجائزة الأفضل لكل فئة، وذلك في حفل سيقام في العاصمة البريطانية لندن.