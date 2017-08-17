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ريال مدريد يقهر برشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني

16/8/2017

توّج فريق ريال مدريد، بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه.

وتغلب الريال على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في إياب السوبر والتي أقيمت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بالعاصمة مدريد.

وانتزع الملكي اللقب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.

وبذلك، حقق ريال مدريد ثاني ألقابه هذا الموسم بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاءت بداية الشوط الأول سريعة من جانب ريال مدريد الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

وتمكن الملكي من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ماركو أسينسيو عندما سدد كرة قوية من مسافة بعيدة سكنت الشباك وسط فرحة عارمة من الجماهير التي ملأت المدرجات.

ونجح لاعبو الفريق المضيف في تضييق المساحات على لاعبي برشلونة وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز حيث غابت الفاعلية الهجومية لهما.

وواصل لاعبو الميرينغي ضغطهم وهجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف وأضاع لوكاس فاسكيز فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس تير شتيغن.

وجاءت الدقيقة 39 لتشهد معها الهدف الثاني للريال عندما تهيأت الكرة أمام الفرنسي كريم بنزيمة الذي استغل الخطأ الدفاعي وسدد الكرة في الشباك.

ولم يتمكن لاعبو برشلونة من تقليص فارق النتيجة لينتهي الشوط الأول بفوز الريال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، بحث لاعبو برشلونة عن فرص تقليص فارق النتيجة وأضاع ميسي فرصة هدف مؤكد عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية إلا أنها اصطدمت بالعارضة.

وحاول الفريق الكتالوني بشتى الطرق اختراق الدفاع المتكتل للريال، وسدد ميسي كرة قوية تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لتجد رأس سواريز وتصطدم بالقائم الأيسر.

وفشل لاعبو برشلونة في تسجيل أي هدف خلال الدقائق المتبقية لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد وتتويجه بلقب السوبر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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