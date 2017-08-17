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بيكيه: ريال مدريد هو الأفضل حاليا

جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني
جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني
17/8/2017

اعترف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعد سقوط فريقه أمام ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، أن النادي الملكي هو الأفضل في الوقت الراهن.

وقال بيكيه عقب سقوط برشلونة بهدفين نظيفين على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، في إياب كأس السوبر الإسباني: "خلال السنوات التسع أو العشر الأخيرة التي تواجدت فيها هنا هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بأننا أقل شأننا من ريال مدريد، لقد فازوا بدوري أبطال أوربا هذا مؤكد، ولكننا كنا دائما نأتي هنا ونفوز وهذا لم يكن منذ وقت طويل".

وقدم برشلونة أداء باهتا في مباراة يوم الأربعاء وعاد ليخسر مرة أخرى في مباراة إياب السوبر الإسباني بعد خسارته في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 3 / 1  ليحقق ريال مدريد فوزا تاريخيا في مجموع اللقاءين (5 / 1).

وأضاف بيكيه قائلا: "لسنا في أفضل أوقاتنا داخل الفريق أو النادي، علينا أن نكون قريبين من بعضنا البعض قدر الإمكان وأن ننظر إلى المستقبل، علينا أن نتقبل الهزيمة، وأن نتقبل أفضلية ريال مدريد في الوقت الحالي."

وتابع: "علينا أن نحافظ على المستوى الذي قدمناه في كامب نو (معقل برشلونة) حيث إنهم لم يتمكنوا من التفوق علينا سوى من خلال هجمتين مرتدتين، إنهم يتمتعون حاليا بلياقة بدنية أفضل، لقد تعقدت الأمور.. في مباراة اليوم بعد هدفهم المبكر".

واضطر بيكيه إلى مغادرة المباراة في بداية الشوط الثاني بداعي الإصابة، ولكنه أكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، واختتم قائلا: "إنه حمل زائد وحسب".

المصدر : الجزبرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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