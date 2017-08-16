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الأهلي يفوز بكأس مصر ويجمع الثنائية المحلية

عمرو جمال يسجل الهدف الأول للأهلي
عمرو جمال يسجل الهدف الأول للأهلي
15/8/2017

فاز النادي الأهلي على النادي المصري البورسعيدي 2-1 في نهائي كأس مصر لكرة القدم ليتوج باللقب ويجمع الثنائية المحلية.

وقلب البديل عمرو جمال الطاولة على فريق المصري البورسعيدي وقاد فريقه لتحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين2-1 على المصري في الوقت القاتل من المباراة.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بعد فشل الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما على مدار الشوطين إلى أهداف.

وتقدم المصري بهدف سجله عبد الله بيكا في الدقيقة 102 ثم رد عمرو جمال بهدف التعادل للأهلي في الدقيقة 117 بعد 11 دقيقة فقط من نزوله.

وفي الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي، مرر جمال الكرة إلى أحمد فتحي ليسجل الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز الأهلي والتتويج بالكأس للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه.

المصدر : وكالات
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