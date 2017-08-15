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عقوبات ضد الفيصلي بعد أحداث نهائي البطولة العربية

عقوبات ضد الفيصلي الأردني بسبب أحداث نهائي البطولة العربية للقدم
عقوبات ضد الفيصلي الأردني بسبب أحداث نهائي البطولة العربية للقدم
15/8/2017

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم تغريم نادي الفيصلي الأردني 200 ألف دولار وإيقاف خمسة لاعبين لمدة عام واحد وإيقاف مدير الفريق لمدة عامين.

وجاء قرار الاتحاد بعد "تعدي اللاعبين ومدير الفريق على حكم المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية بين الفيصلي والترجي التونسي التي أقيمت في مصر" وانتهت بتتويج الأخير باللقب.

وفي بيان أصدره الاتحاد العربي "قررت لجنة الانضباط بالاتحاد توقيع غرامة مالية على نادي الفيصلي الأردني قدرها 200 ألف دولار أمريكي نتيجة التصرفات المؤسفة التي حدثت خلال المباراة النهائية للبطولة".

وأضاف البيان أن اللاعبين والجهازين الإداري والفني للفيصلي تهجموا على حكم المباراة بالضرب إضافة لتصرفات جماهير الفريق وتكسير مقاعد مدرجات الاستاد ومعدات أخرى.

وأشارت اللجنة أن الفيصلي يتحمل كل التعويضات التي نجمت عن الأحداث نتيجة الأضرار التي لحقت بالمقاعد وغيرها والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة.

كما تقرر إيقاف 5 لاعبين لمدة عام، هم بهاء الدين عبد الرحمن وتغريمه 10 آلاف دولار، وإبراهيم عطا دلدوم و10 آلاف دولار وإبراهيم محمد الزواهرة  و5 آلاف دولار، وأكرم أعلى الزوي و5 آلاف دولار، ومعتز يسن الفتياني و5 آلاف دولار.

كما قرر الاتحاد إيقاف مدير الفريق سليمان أحمد العساف لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لتعديه على الحكم بالضرب والفوضى التي أحدثها هذا التصرف.

وشهدت مباراة النهائي للبطولة العربية أحداث شغب واعتداء من لاعبي الفيصلي على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين.

المصدر : الأناضول
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