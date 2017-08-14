شاهد:في أولى مشاركاته .. نيمار يقود سان جيرمان للفوز على جانجون

قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه الجديد باريس سان جيرمان للفوز 3/صفر على جانجون في أولى مشاركاته مع نادي العاصمة في الدوري الفرنسي لكرة القدم (الأحد) في المرحلة الثانية من المسابقة.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان أمام جانجون في المباراة منذ بدايتها، وقدم أداء جيدا طوال المباراة حيث سجل هدفا وصنع اثنين.

وكان نيمار سببا في الهدف الأول، الذي أحرزه فريقه في الدقيقة 52، عندما مرر نيمار كرة بينية اصطدمت بقدم أحد مدافع جانجون، وغيرت اتجاهها ليستلمها جوردان إيكوكو الذي أعاد الكرة للحارس لكن الكرة سكنت المرمى.

وصنع نيمار الهدف الثاني لفريقه والذي جاء في الدقيقة 62، عندما مرر تمريرة بينية انفرد على إثرها إدينسون كافاني بحارس جانجون ووضع الكرة داخل المرمى.

واختتم نيمار أداءه الجيد في المباراة بإحرازه الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 82، عندما مرر إدينسون كافاني كرة عرضية من داخل منطقة جزاء جانجون من الناحية اليسرى ليقابلها نيمار بتسديدة لتدخل

الكرة المرمى.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليون المتصدر، فيما توقف رصيد جانجون عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر مناصفة مع ستراسبورغ.

وكان سان جيرمان قد فاز بأول مبارياته بالدوري على أميان 2/صفر، فيما فاز جانجون على ميتز 3/1.

ولم يشارك نيمار في مباراة فريقه الأولى في الدوري أمام أميان، على الرغم من تقديم اللاعب إلى جماهير الفريق قبل المباراة، وذلك بسبب عدم وصول بطاقته الدولية التي وصلت للاتحاد الفرنسي يوم الجمعة الماضي.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع النجم البرازيلي مطلع الشهر الجاري بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو (263 مليون دولار) ليصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.