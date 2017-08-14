البث الحي
رياضة

شاهد:في أولى مشاركاته .. نيمار يقود سان جيرمان للفوز على جانجون

13/8/2017

قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه الجديد باريس سان جيرمان للفوز 3/صفر على جانجون في أولى مشاركاته مع نادي العاصمة في الدوري الفرنسي لكرة القدم (الأحد) في المرحلة الثانية من المسابقة.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان أمام جانجون في المباراة منذ بدايتها، وقدم أداء جيدا طوال المباراة حيث سجل هدفا وصنع اثنين.

وكان نيمار سببا في الهدف الأول، الذي أحرزه فريقه في الدقيقة 52، عندما مرر نيمار كرة بينية اصطدمت بقدم أحد مدافع جانجون، وغيرت اتجاهها ليستلمها جوردان إيكوكو الذي أعاد الكرة للحارس لكن الكرة سكنت المرمى.

وصنع نيمار الهدف الثاني لفريقه والذي جاء في الدقيقة 62، عندما مرر تمريرة بينية انفرد على إثرها إدينسون كافاني بحارس جانجون ووضع الكرة داخل المرمى.

واختتم نيمار أداءه الجيد في المباراة بإحرازه الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 82، عندما مرر إدينسون كافاني كرة عرضية من داخل منطقة جزاء جانجون من الناحية اليسرى ليقابلها نيمار بتسديدة لتدخل 

الكرة المرمى.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليون المتصدر، فيما توقف رصيد جانجون عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر مناصفة مع ستراسبورغ.

وكان سان جيرمان قد فاز بأول مبارياته بالدوري على أميان 2/صفر، فيما فاز جانجون على ميتز 3/1.

ولم يشارك نيمار في مباراة فريقه الأولى في الدوري أمام أميان، على الرغم من تقديم اللاعب إلى جماهير الفريق قبل المباراة، وذلك بسبب عدم وصول بطاقته الدولية التي وصلت للاتحاد الفرنسي يوم الجمعة الماضي.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع النجم البرازيلي مطلع الشهر الجاري بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو (263 مليون دولار) ليصبح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + بي إن سبورتس + وكالات
المزيد من رياضة

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الأهلي.. ناد يعرف كيمياء البطولات

الأهلي والزمالك

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)