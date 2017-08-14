رونالدو يواجه شبح تلقي عقوبات قاسية بعد طرده في مباراة الكلاسيكو

يواجه كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، شبح عقوبة قاسية بعد أن ذكر حكم لقاء مباراة الذهاب لبطولة كأس السوبر الإسباني بين الريال وغريمه برشلونة أنه تعرض لدفعة "خفيفة" من اللاعب.

وتحول رونالدو إلى أبرز نجوم لقاء الكلاسيكو الأشهر في العالم، الذي انتهي لصالح ريال مدريد بنتيجة 3 / 1، وذلك بعد أن سجل هدفا وحصل على البطاقة الحمراء في غضون ثلاث دقائق فقط.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنادي الملكي ليتقدم الأخير 2 / 1 في النتيجة، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء إثر قيامه بخلع قميصه احتفالا بالهدف.

وبعد ثوان قليلة من تسجيله الهدف، سقط اللاعب البرتغالي داخل منطقة جزاء برشلونة بعد صراع واحتكاك مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، ليعتبره حكم المباراة، ريكاردو دي بورجوس بينغويتكسيا، مدعيا للسقوط ليشهر له البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء.

واستقبل رونالدو قرار الحكم بدهشة كبيرة وقام بدفعه بكلتا يديه في الظهر، وهو الأمر الذي ذكره الحكم في تقريره، ما قد يعرض اللاعب البرتغالي لعقوبات قاسية.

وقال حكم اللقاء في تقريره: "بمجرد أن أشهرت البطاقة الحمراء قام اللاعب المذكور بدفعي بشكل خفيف في إشارة إلى عدم رضاه عن القرار".

وطبقا للوائح المعمول بها حاليا في إسبانيا، قد توقع عقوبة الإيقاف لأكثر من أربع مباريات على كريستيانو رونالدو بسبب هذا الفعل، هذا بالإضافة إلى عقوبة الحصول على البطاقة الحمراء، التي قد يستأنف ريال مدريد ضدها بالادعاء أن لاعبه لم يكن يستحق الطرد.