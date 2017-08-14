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برشلونة يضم البرازيلي باولينيو رسميا

14/8/2017

أكد نادي برشلونة الإسباني الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو"29 عاما" بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المدرجة في تعاقد الأخير

 مع ناديه الصيني جوانقشو إيفرغراند والبالغة 40 مليون يورو (47 مليون و200 ألف دولار).

وقال برشلونة في بيان له: "اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للنادي الكتالوني خلال المواسم الأربعة المقبلة، والشرط الجزائي في عقد اللاعب تحدد بقيمة 120 مليون يورو".      

ويعتبر باولينيو، الذي سوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور يوم الخميس المقبل في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، ثالث الصفقات التي يبرمها النادي الإسباني في الموسم الجديد، بعد ضمه للظهير البرتغالي سيميدو والمهاجم الإسباني جيرارد دوليفيو.

وعلى جانب أخر، أكدت الصحافة الإسبانية أن برشلونة في طريقه لإبرام صفقتين جديدتين بالتعاقد مع الفرنسي عثماني ديمبلي من بروسيا دورتموند والبرازيلي كوتينيو من ليفربول.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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