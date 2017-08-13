شاهد: مان يونايتد يفوز على ويستهام برباعية نظيفة

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه ويستهام برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل رباعية مانشستر يونايتد؛ روميلو لوكاكو "هدفين" في الدقيقتين 33 و53، وأنتوني مارسيال "هدف" في الدقيقة 87، وبول بوغبا "هدف" في الدقيقة 90، ليقتنص المان يونايتد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره في البريميرليغ.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في الدوري الإنجليزي، فيما فشل ويستهام في الظهور بشكل جيد في مباراته الأولى بالمسابقة رغم الصفقات العديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.