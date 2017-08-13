شاهد: عدّاء يسابق وحيدا وعداءة تضل الطريق أثناء السباق!

شهدت بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة البريطانية لندن عدة طرائف ما بين هفوة حرمت صاحبتها من الوصول إلى منصة التتويج، وبين إقامة سباق تصفيات شارك به عداء واحد فقط.

فقد منع الفريق الطبي المسؤول عن البطولة العداء البتسواني إسحاق ماكوالا من المشاركة في سباق 400 متر بعد أن ظهرت عليه أعراض عدوى فيروس معوي معدي أصاب نزلاء أحد فنادق البعثات الرسمية المشاركة في البطولة.

كما قرر الفريق وضع ماكوالا في الحجر الصحي لثمان وأربعين ساعة، بالرغم من تأكيد العداء جاهزيته للمشاركة في السباق.

غير أن المسؤولين سمحوا للبوتسواني بالعدو منفردا في السباق التأهيلي للدور نصف النهائي لسباق 200 متر وكان بحاجة لإكمال السباق في عشرين ثانية و 53 جزءا من الثانية ليضمن التأهل. ونجح ماكوالا في قطع مسافة السباق في عشرين ثانية وعشرين جزءا من الثانية.

وقام ماكوالا بعد عبور خط النهاية بأداء تمارين رياضية ليثبت أنه تعافى تماما من الوعكة الصحية.

أما العداءة الكينية بياتريس تشبكويتش فقضت على آمالها في الصعود على منصة التتويج في سباق 3000 متر بعد أن ضلت طريقها أثناء السباق.

وبدلا من الانعطاف مع المتسابقات للقفز فوق حاجز، نسيت العداءة الأمر وواصلت الركض إلى جانبه، قبل أن تلحظ أن الجميع اختار الانعطاف، لتعود أدراجها وتقفز، لكن بعد أن أهدرت الوقت.

ويبدو أن هذه الهفوة كلفت البطلة الكينية ميدالية، حيث إنها بعد هفوتها، عادت إلى السباق وأنهته في المركز الرابع.